6人組メンズアイドルグループ・あいみーむ（メンバー／大城ゆうま・宮水ゆう。・星野あき・大波サク・緋灯カケル・桜そう）が4月15日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて、初の単独公演『あいみーむ 1st One-Man LIVE -爆裂無双-』を開催。満員のファンを熱狂させ、2nd One-Man LIVE（KT Zepp Yokohama／2027年1月27日）の開催を発表した。2025年6月17日にデビューしたあいみーむは、「i（＝自分自身）をミームしていく」というコンセプ