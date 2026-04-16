大谷は今季3試合目の登板でもしっかり結果を残した(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平が圧巻投球だ。現地4月15日に本拠地で行われたメッツ戦に先発。6回10奪三振2安打1失点と試合を作り2勝目をマークした。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よ5年ぶりに投手専念となったことで注目されたこの試合、序盤から試合を支配した。初回先頭のフランシスコ・リンドアを98マイル（約158キ