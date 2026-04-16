今年も、楽しみな季節がやって来ました。 【写真を見る】日本一早いさくらんぼの観光果樹園がオープン！ 燃料費高騰も料金はそもまま...コップいっぱいに詰め込み笑顔の子どもたち！（山形・東根市） 東根市できょう日本一早いさくらんぼの観光果樹園がオープンし、地元の子どもたちが早速、さくらんぼ狩りを楽しみました。 真っ赤に色づいた、さくらんぼ。東根市には温室ハウスでさくらんぼを栽培する観光果樹園