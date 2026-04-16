◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が初回２死一塁で４号２ランを放った。田中将の内角高めの直球を豪快にバックスクリーン右へ運んだ。「打ったのはストレート。先制されて何とか取り返そうと打席に入ったので、いい結果につながってよかったです。力強いスイングができたと思います」巨人の４番・ダルベックの先制３ランが飛び出した直後、トラの主砲もアーチを打ち返した。田中将と