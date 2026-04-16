リンクをコピーする

ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７７ｂｐ前日から変わらず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%） ドイツ3.028 フランス3.666（+64） イタリア3.794（+77） スペイン3.474（+45） オランダ3.15（+12） ギリシャ3.765（+74） ポルトガル3.42（+39） ベルギー3.581（+55） オーストリア3.301（+27） アイルランド