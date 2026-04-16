料理人をめざす高校生が、平安時代から続く食の儀式を学びました。魚に手を触れず、包丁と箸でめでたい形に盛り付けるもので、去年、大阪で開かれた万博でも披露されました。 【写真を見る】高校生が伝統の「生間流包丁式」学ぶ魚に手を触れず包丁と箸で大阪関西万博でも披露された平安時代から続く食の儀式【岡山】 （儀式の様子） おかやま山陽高校で行われた「生間流（いかまりゅう）包丁式」の特別授業です。平安時代か