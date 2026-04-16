北京市内の亦荘で4月19日、2026年北京亦荘ハーフマラソンおよび人型ロボットハーフマラソンが開催されます。それに先立ち、亦荘の北京経済開発区では11日夜から12日未明にかけて、海外からの4チームを含む70チーム余りが参加しての人型ロボットハーフマラソンの全過程におよぶ要素テストが実施されました。海外メディアもこのテストに注目しました。米NBCは、「ロボットが次々に起動してトラックに入り、週末に行われる北京第2回人