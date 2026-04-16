海外メディア 中国のロボット技術の発展に注目

北京市内の亦荘で4月19日、2026年北京亦荘ハーフマラソンおよび人型ロボットハーフマラソンが開催されます。それに先立ち、亦荘の北京経済開発区では11日夜から12日未明にかけて、海外からの4チームを含む70チーム余りが参加しての人型ロボットハーフマラソンの全過程におよぶ要素テストが実施されました。海外メディアもこのテストに注目しました。

米NBCは、「ロボットが次々に起動してトラックに入り、週末に行われる北京第2回人型ロボットハーフマラソンに備えるトレーニングを行った」と報じました。

ユーロニュースは「今回のロボットハーフマラソンの参加の人気度は昨年に比べて大幅に高まり、参加チーム数は5倍近くに増えた」と報じました。

海外メディアは、今年の試合は技術レベルがさらに高くなったことに注目しました。NBCは、「今大会では、ロボット部門は自律ナビゲーションチームと遠隔操作チームの2つのグループに分かれる。100チーム以上の参加チームのうち技術レベルのより高い自律ナビゲーションチームが4割ほどを占める」と報じました。

NBCはまた、モルガン・スタンレーの報告書を引用し、2050年までに中国は3億台以上の人型ロボットを保有するのに対して、米国はわずか7000万台だと紹介し、中国のロボット技術の急速な進歩を讃嘆しました。（提供/CGTN Japanese）