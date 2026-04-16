16日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3317枚だった。うちプットの出来高が2092枚と、コールの1225枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の172枚（26円安110円）。コールの出来高トップは6万5000円の279枚（255円高655円）だった。 コールプット 出来高