ビー・エム・ダブリューは15日、特別仕様車「FROZEN EDITION」を発表し、同日より販売を開始した。Mパフォーマンスモデルをベースに専用外装と装備を採用した限定的な仕様で、4月中旬以降の納車を予定する。今回の特別仕様車は「BMW X1」「X3」「M340i」など4車種に設定され、価格は874万円から1148万円に設定された。いずれも右ハンドル仕様で展開する。■専用カラーとカーボン装備外装にはBMW Individualのフローズンカラ