綾瀬はるかのものまねなどで知られる、タレントの沙羅が難関資格を取得したことを報告した。沙羅は１６日までにインスタグラムを更新すると、「このたび英検準１級に合格する事ができましたやった〜！！嬉しい〜！！！」と英検準１級に合格したことを報告。アップされた動画では、流ちょうな英語を披露し喜びを爆発させた。そして「６回落ち続けて７回目でやっとです２年半かかりました」と長い努力の末に手にした合格だ