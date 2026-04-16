大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月16日の放送に環境エネルギー政策研究所・所長の飯田哲也が出演。今年1月、新刊『Ei革命 エネルギー知性学への進化と日本の針路』を発売した飯田が、昨今のエネルギー不足の問題に対する日本の対応について解説した。 大竹まこと「（エネルギー問題について）