halogenが、新曲「君とミサンガ」を4月15日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。 （関連：【映像あり】halogen、新曲「君とミサンガ」MVこれまでとは異なるバンドの姿描く） 今作は、バンド史上一番アップテンポでアグレッシブに攻めた楽曲に。2人で願いを込めて編んだミサンガとともにかつての記憶をたどりながら、もう隣にいない“君”を想い続ける心情を描いた、失った日々のぬくもりと、心の奥に残