京都府南丹市で3月から行方不明になっていた小学5年生の安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、京都府警は4月16日、死体遺棄容疑で養父の安達優季容疑者（37）を逮捕した。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国の女教師登校中の失踪から最悪の結末を迎えた悲劇には、「煙のように消えた日本の少年」（ケーブルチャンネル『聯合ニュースTV』）などとして韓国メディアも発生直後から高い関心を寄せて