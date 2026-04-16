読売テレビ24時間テレビチャリティー事務局はこのほど、2025年の『24時間テレビ48』における寄付金で、同局放送エリアである近畿2府4県の福祉施設に、リフト付きバス、スロープ付き自動車、福祉サポート車、電動車いす合計26台を贈呈したと発表した。【写真】かわいい！朝の新番組をアピールした中村秀香アナ先月、同局本社で贈呈式が行われ、贈呈先の中から12団体と、大阪府社会福祉協議会、車両メーカー・ディーラー各社が参