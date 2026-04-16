読売テレビ、2025年『24時間テレビ』寄付金で福祉車両26台を贈呈 近畿2府4県の福祉施設に【贈呈車種内訳】
読売テレビ24時間テレビチャリティー事務局はこのほど、2025年の『24時間テレビ48』における寄付金で、同局放送エリアである近畿2府4県の福祉施設に、リフト付きバス、スロープ付き自動車、福祉サポート車、電動車いす合計26台を贈呈したと発表した。
【写真】かわいい！朝の新番組をアピールした中村秀香アナ
先月、同局本社で贈呈式が行われ、贈呈先の中から12団体と、大阪府社会福祉協議会、車両メーカー・ディーラー各社が参加。式典では、読売テレビ取締役の菊川雄士氏から各団体へ目録が贈呈されたほか、車両メーカー・ディーラー各社の担当者から車両の取り扱い説明が行われた。
参加団体からは「新しいリフトで振動が少なくなり、乗りやすくなった」「大切に使いたい」などの喜びの声が寄せられた。
贈呈した福祉車両は、放送開始からの48年間で合計1万2648台となった。
■贈呈車種内訳
リフト付きバス：大阪5台・兵庫1台・京都2台・滋賀2台・奈良0台・和歌山1台
スロープ付き自動車：大阪2台・兵庫3台・京都1台・滋賀1台・奈良3台・和歌山1台
訪問入浴車：大阪0台・兵庫0台・京都0台・滋賀0台・奈良0台・和歌山0台
福祉サポート車：大阪0台・兵庫1台・京都0台・滋賀1台・奈良0台・和歌山1台
電動車いす：大阪0台・兵庫1台・京都0台・滋賀0台・奈良0台・和歌山0台
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先月、同局本社で贈呈式が行われ、贈呈先の中から12団体と、大阪府社会福祉協議会、車両メーカー・ディーラー各社が参加。式典では、読売テレビ取締役の菊川雄士氏から各団体へ目録が贈呈されたほか、車両メーカー・ディーラー各社の担当者から車両の取り扱い説明が行われた。
贈呈した福祉車両は、放送開始からの48年間で合計1万2648台となった。
■贈呈車種内訳
リフト付きバス：大阪5台・兵庫1台・京都2台・滋賀2台・奈良0台・和歌山1台
スロープ付き自動車：大阪2台・兵庫3台・京都1台・滋賀1台・奈良3台・和歌山1台
訪問入浴車：大阪0台・兵庫0台・京都0台・滋賀0台・奈良0台・和歌山0台
福祉サポート車：大阪0台・兵庫1台・京都0台・滋賀1台・奈良0台・和歌山1台
電動車いす：大阪0台・兵庫1台・京都0台・滋賀0台・奈良0台・和歌山0台