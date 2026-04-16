表情を変えて楽しめる、セガ フェイブの「ふわぷちデフォルメフィギュア」に「名探偵コナン」から「灰原哀」が登場。愛らしい目が特徴のデフォルメデザインが使用された、連れ歩きしやすい手のひらサイズのフィギュアです！ セガ フェイブ「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア灰原哀」 価格：3,080円（税込）予約受付期間：2026年4月15日11:00〜5月18日23:59お届け予定：2026年11月サイズ：全高約8