ゼッテリアにて、アボカドを贅沢に使用した多彩なバーガーが登場する「アボカドフェア」を開催。「アボカドチーズバーガー」を含む3つの新メニューが、期間限定で販売されます☆ ゼッテリア「アボカドフェア」 販売期間：2026年4月22日〜5月中旬まで販売予定※なくなり次第終了販売店舗：一部店舗を除く265店舗（2026年4月15日時点）で販売予定 ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定で「アボカド