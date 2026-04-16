日本陸上連盟は16日にボツワナで開催される世界リレーの日本代表16人を発表した。昨年開催された東京世界陸上の4×100mリレーの決勝で6位に入った桐生祥秀（30、日本生命）、小池祐貴（30、住友電工）、胗田大輝（22、Honda）が順当に選ばれた。また世界陸上の予選を走ったサニブラウン・アブデル・ハキーム（27、東レ）や、鵜澤飛羽（23、JAL）は選外となった。【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズ