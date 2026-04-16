auフィナンシャルサービスは、抽選で1万Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。対象は「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」の利用者で、専用サイトからのエントリーが必要。 キャンペーンは、期間中に条件を満たした利用者の中から抽選でPontaポイントを贈呈するもの。実施期間は4月16日～5月31日と、6月1日～30日の2