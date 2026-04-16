auフィナンシャルサービスは、抽選で1万Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。対象は「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」の利用者で、専用サイトからのエントリーが必要。

キャンペーンは、期間中に条件を満たした利用者の中から抽選でPontaポイントを贈呈するもの。実施期間は4月16日～5月31日と、6月1日～30日の2回に分けられている。

各期間中にカードを3回以上利用したユーザーの中から、それぞれ2000名ずつ、合計4000名に1万Pontaポイントがプレゼントされる。さらに、各期間内の利用回数が10回以上になると、当選確率が2倍となる。

ポイントの進呈は、各集計期間が終了した翌々月末頃に行われる。

集計の対象となるのは、1回あたり200円以上のカード決済。ただし、auやUQ mobile、povoの通信料金、BIGLOBEなどのインターネット接続料、auでんきやauガスといったインフラサービスの料金、auかんたん決済の通信料金合算支払いなどは対象外。

また、クレジットカードによる投信積立サービスやキャッシングの利用、各種手数料、ゴールドカードの年会費なども対象外となる。