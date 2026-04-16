【花海咲季】 7月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（限定豪華版） ピーエムオフィスエーは、フィギュア「花海咲季」を7月に発売する。価格は通常版が25,300円。また、PLUM直販の限定豪華版は27,500円となる。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」を1/7スケールフィギュア化した