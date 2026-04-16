Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。収納力と身軽さを両立するボディバッグQUICK PACK「TRASPO」。3.1Lという容量で、スマホ・ペットボトル・折りたたみ傘まで収まるのか？そしてスマホを「差すだけ」で活動中に落ちないのか？それが今回の検証テーマです。荷物が多いのにミニマルでいたい、そんな矛盾を抱えた私が、新色イエロー