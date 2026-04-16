Photo: ヤマダユウス型 満足感と所有欲に、メタルパンチ。Nothingのスマホには一定のネーミングルールがあります。例えば「Phone (3)」がフラッグシップ、「Phone (3) Pro」がミドルハイ、「Phone (3a)」がミドル、「Phone (3a) Lite」がエントリーという序列です。このうち昨年発表された「Phone (3) Pro」だけ、日本では発売されませんでした。あんなにかっこいい背面なのに、プロって書い