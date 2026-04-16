記事ポイントセリスタ株式会社が医療従事者向け無料オンラインセミナーを5月17日に開催します。山崎まいこ先生が慢性炎症と皮膚老化、栄養療法の実際を解説します。Zoomで参加でき、定員1,000人で事前登録を受け付けています。セリスタが、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者向け無料オンラインセミナーを開催します。山崎まいこ先生が、慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際をテーマに講演します。 セリスタ