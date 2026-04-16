岡山城岡山・北区 岡山市は、岡山の礎を築いたとされる戦国大名・宇喜多直家の足跡をたどる動画を3月31日から公開しています。 宇喜多直家はこれまで、斎藤道三・松永久秀と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう＝目的達成のために冷酷・狡猾な手段で地位を築いた人物）」と評されてきましたが、そのイメージは江戸時代につくられたと言われています。近年は独力で約50万石の大名となり、織田や毛利の超大国と渡り合った