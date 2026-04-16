韓国で“最もグラマラスな芸人”と呼ばれるメン・スンジが、話題を呼んだビキニ写真の裏話を公開した。4月15日、YouTubeチャンネル『ノーバックタク・ジェフン』で公開された動画にメン・スンジがゲストとして出演し、巧みなトークを繰り広げた。【写真】メン・スンジの“すごいボリューム”メン・スンジは過去に大きな反響を呼んだビキニ写真について「すべて意図した露出です」と率直に打ち明けた。続けて「わざと胸の下部を露出