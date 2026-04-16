ポロリ危機も？韓国で“最もグラマラスな芸人”、DM殺到したビキニ写真の裏側公開「わざと下部を…」

韓国で“最もグラマラスな芸人”と呼ばれるメン・スンジが、話題を呼んだビキニ写真の裏話を公開した。

4月15日、YouTubeチャンネル『ノーバックタク・ジェフン』で公開された動画にメン・スンジがゲストとして出演し、巧みなトークを繰り広げた。

【写真】メン・スンジの“すごいボリューム”

メン・スンジは過去に大きな反響を呼んだビキニ写真について「すべて意図した露出です」と率直に打ち明けた。続けて「わざと胸の下部を露出させるように着て、胸元を見せるようにした」と、撮影当時の演出意図を説明した。

（画像＝『ノーバックタク・ジェフン』）

撮影中に起きたハプニングについても言及。彼女は「泳いでいる最中にビキニがずり上がってしまったことがある」とし、「すごく焦った」と明かして現場の笑いを誘った。さらに「胸にはかなり気を遣った。より大きく見えるようにしている。角度によって、見方次第で本当に絶壁のように見えることもあれば、すごく大きく見えることもある。よく撮れたものだけをアップしただけ」と説明した。

写真への反応も爆発的だったという。彼女は「反響が爆発的だった。1カ月の閲覧数が7200万回だった」とし、「世界各国のインフルエンサーから大量のDMが届いた」と明かし、周囲を驚かせた。

なお、メン・スンジは2013年、MBC第20期公開採用芸人としてデビュー後、さまざまなバラエティ番組を通じて、人気を博した。最近は演劇女優に変身し、活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になったことも。