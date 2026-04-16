【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の増田三莉音が、『週刊少年チャンピオン』20号（4月16日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■眩しい制服姿、夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露 『週刊少年チャンピオン』では、4月16日発売の20号より「2号連続乃木坂46祭り」を開催。 第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田三