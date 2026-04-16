乃木坂46増田三莉音『週刊少年チャンピオン』3度目の登場！「ありがたい気持ちでいっぱい」
乃木坂46の増田三莉音が、『週刊少年チャンピオン』20号（4月16日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
■眩しい制服姿、夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露
『週刊少年チャンピオン』では、4月16日発売の20号より「2号連続乃木坂46祭り」を開催。
第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田三莉音が、大好評につき『週チャン』3度目の登場。眩しい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露している。
両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施。ぜひチェックしよう。
(C)秋田書店 (C)乃木坂46LLC (C)小池伸一郎 ※メイン写真
■乃木坂46増田三莉音 コメント
■書籍情報
2026.04.16 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』20号
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