近畿では、明日17日と19日(日)〜20日(月)は汗ばむ陽気となる所が多く、夏日が続出するでしょう。体が暑さに慣れていない時期なので、熱中症に注意してお過ごしください。その後も平年より気温の高い日が多いでしょう。また、近畿では、24日(金)を中心に広く雨が降る見込みです。近畿では明日17日と19日〜20日は気温上昇夏日続出か明日17日の近畿は、次第に高気圧の中心が離れていくものの、午前中のうちは晴れる所が多いでしょう