【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、4月24日発売のメンズマガジン『UOMO（ウオモ）』6月号の表紙に登場することが発表された。 ■計10ページで綴る目黒蓮の“現在地” 表紙を飾るのは約3年ぶりの本誌登場となる目黒蓮。今回、目黒が着こなすのは、自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの2026年春夏コレクション。表紙では鮮やかなブルーのニット、中ページでは赤