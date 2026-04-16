Snow Man目黒蓮『UOMO』表紙に登場！フェンディを華やかに着こなす

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Snow Manの目黒蓮が、4月24日発売のメンズマガジン『UOMO（ウオモ）』6月号の表紙に登場することが発表された。

■計10ページで綴る目黒蓮の“現在地”

表紙を飾るのは約3年ぶりの本誌登場となる目黒蓮。今回、目黒が着こなすのは、自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの2026年春夏コレクション。表紙では鮮やかなブルーのニット、中ページでは赤、フラワープリントなど、華やかなルックの数々を着こなし、春の高揚感を全面に感じさせる。

また、4月29日からは主演映画『SAKAMOTO DAYS』が全国公開。それを記念して4ページのロングインタビューを敢行。『SAKAMOTO DAYS』のエピソードはもちろん、3年目となるフェンディでのアンバサダーとしての矜持、現在撮影中の海外作品への想い、そしてプライベートを充実させる方法など、大ボリュームで届ける。

目黒蓮の“現在地”を知るためのこの上ない一冊、ぜひチェックしよう。

(C)UOMO2026年6月号／集英社 撮影／後藤啓太[W]

■書籍情報

2026.04.24 ON SALE

『UOMO（ウオモ）』2026年6月号

■【動画】映画『SAKAMOTO DAYS』キャラクターPV

■関連リンク

『UOMO』公式サイト

https://www.webuomo.jp/

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/