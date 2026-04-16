記事ポイントさくらももこ先生の描き下ろしイラストを使ったレベッカボンボンのバッグシリーズが登場トートバッグやショルダーバッグなど日常で使いやすい3種類を展開オンラインストアと一部店舗で順次購入できる20周年記念コレクションレベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、さくらももこ先生のデザインを楽しめる特別なバッグコレクションです。レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、レベッカボンボン誕生20周