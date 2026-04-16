記事ポイント株式会社ビーウェーブが富士登山ツアーの選び方や準備を学べる無料オンライン説明会を開催します。現役添乗員がルートの違いや装備、安全を意識した行程づくりを具体的に紹介します。富士登山を検討する人が自分に合うツアーを見つけやすい内容です。ビーウェーブが、2026年夏の富士登山シーズンに向けた「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」を開催します。オンライン説明会は、現役添乗員が富士登山ツアーの