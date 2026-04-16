【1/72スケールプラスチックモデル組み立てキット 航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］】 10月 発売予定 価格：6,050円 ファインモールドは、プラモデル「航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］」を10月に発売する。価格は6,050円。 本商品は航空自衛隊第201飛行隊の創隊40周年を記念した「F-15J」を1/72スケ&#