4月10日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが自宅でよく作るという得意料理を披露した。 ©ABCテレビ この週は、放送開始4周年を記念し、番組ファンを招いた初のスタジオ観覧を行っていた「DAIGOも台所」。最終日のこの日は、DAIGOが得意料理の「ポパイライス」を披露した。 ©ABCテレビ 金曜日の講師で人気料理コラム