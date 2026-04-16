記事ポイントFundBridgeの調査は、フリーランスの60.0％が会社員に戻りたいと思った経験があると示しています。フリーランスの悩みは収入の不安定さが84.0％で最多となり、支払い遅延や未払いの実態も明らかになっています。FundBridgeの調査は、資金繰り対策としてファクタリングに一定の利用意向がある一方で認知が十分広がっていないことも伝えています。FundBridgeが実施したフリーランス・個人事業主200名への調査は、働き方