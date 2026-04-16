記事ポイント畠山健二さんの新刊『クスリのことば』が全国の書店とオンライン書店で発売されています。『クスリのことば』は短い言葉で気持ちを整えたい人に向けた文庫です。『クスリのことば』は書店連動企画や新聞広告など大規模な展開でも注目を集めています。畠山健二さんの新刊『クスリのことば』が発売されています。『本所おけら長屋』シリーズで知られる著者の人生観を、短い言葉で味わえる文庫として楽しめます。 リ