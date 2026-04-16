今日(16日)の道内は高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れています。明日(17日)以降の天気は数日の周期で変わり、週末は雨具の出番となる所もあるでしょう。また、気温が平年より高い日が多くなったこともあり、北海道に上陸した桜前線は、今後も順調に進んでいきそうです。来週には道央や道南方面を中心に桜の見頃を迎える所も多くなりそうです。お花見の予定は早めに計画していきましょう。17日〜23日晴れ間の出る日が多い1