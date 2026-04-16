開催：2026.4.16 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 6 - 3 [マーリンズ] MLBの試合が16日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するマーリンズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。 2回裏、5番 オジー・アルビーズ 初球を打って右中間スタンドへの