Image: Shutterstock Metaのブランドを結構しっかり批判してるシュピーゲル氏。Metaのスマートグラスについて、立法関係者や市民団体が強い意見を示していますが、どうやらSnapのCEOエヴァン・シュピーゲルにも思うところがあるようです。YouTuberのDavid Senraとのインタビューで、シュピーゲル氏は率直なコメントをしているんですが、まぁ結論から言うと、あまり好意的ではないようです。R