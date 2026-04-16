記事ポイント学童ホテルが牛の命と食の循環を学ぶ親子向けESDプログラムを神戸で開催椚座牛の生産者から牛のくらしや食卓に届くまでの流れを直接学べる東京大学と連携し、思考力や協働力など6つのESD能力の変化を検証する学童ホテルは、牛の命と食のつながりを親子で学べる体験型ESDプログラムを神戸で開催します。モリキャラ×LABO第3弾は、淡路島のブランド牛「椚座牛」の生産者による講話と試食を通して、食と環境を自分ごとと