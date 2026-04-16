開催：2026.4.16 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 8 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が16日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。 レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。 1回裏、4番 サル・スチュワート 5球目を打っ