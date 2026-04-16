開催：2026.4.16 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 2 - 11 [カブス] MLBの試合が16日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。 1回裏、1番 トレー・ターナー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリー