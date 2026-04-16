開催：2026.4.16 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 5 - 4 [エンゼルス] MLBの試合が16日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はルイス・ヒル、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 1回裏、3番 アーロン・ジャッジ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース