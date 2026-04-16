開催：2026.4.16

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 5 - 4 [エンゼルス]

MLBの試合が16日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はルイス・ヒル、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

1回裏、3番 アーロン・ジャッジ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 LAA

2回裏、1番 トレント・グリシャム 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 3-0 LAA

3回表、9番 アダム・フレージャー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 3-1 LAA

5回表、8番 ローガン・オハピー 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 3-2 LAA、2番 マイク・トラウト 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 NYY 3-4 LAA

9回裏、8番 ホセ・カバジェロ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 5-4 LAA

試合は5対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで1勝2敗5S。負け投手はエンゼルスのジョーダン・ロマノで、ここまで0勝2敗4S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 10:40:26 更新