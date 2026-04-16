〈「テロリスト！」「え？ウソでしょ。逮捕？」“ヨーロッパ最後の独裁国家”ベラルーシで撮り鉄→警察に見つかり…24歳日本人を襲った恐怖〉から続く2024年12月、かつて「ヨーロッパ最後の独裁国」と称された東欧ベラルーシで、鉄道撮影をしていた一人の日本人、照井希衣さん（25）が拘束された。ロシアの同盟国であり、ウクライナ侵攻の拠点でもあるこの国で、秘密警察KGBによる尋問、そして拘置所での生活が始まった。アイコ