ゼンデイヤとロバート・パティンソンが主演を務めるA24新作『The Drama（原題）』が、2026年8月21日（金）より全国公開されることが決定した。 本作は、4月3日より全米3,047館で公開されると、初週末3日間で1,438万198ドルを記録。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』『プロジェクト・ヘイル・メアリー』に次ぐ初登場3位のスタートを切り、その後も口コミで勢いを保