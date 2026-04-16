【モデルプレス＝2026/04/16】YouTuberのはじめしゃちょーが15日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】33歳イケメンYouTuber「小さいおてて可愛い」0歳娘とのいちご狩り親子ショット◆はじめしゃちょー、娘といちご狩りへはじめしゃちょーは「いちご狩りマン」とつづり、いちご農園で撮影された写真を投稿。シンプルな服装でポーズを取り、抱っこ紐で娘を抱いた親子ショットを公開した。◆はじめしゃちょ